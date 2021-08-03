Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 4 августа, 2021, 02:12 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Восточный появился неоднозначный арт-объект «Мать и сын». Об этом сообщает информационное агентство «Импульс Севера».

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Скульптурную композицию создала жительница одного из домов Екатерина Десятник, которая своими творениями решила внести разнообразие в городской ландшафт. Она их ваяла в собственном гараже. В ход пошли такие материалы, как дерево, проволока, ткань, пропитанная раствором из песка и цемента.

По словам Екатерины Десятник, в композиции женщина-мать — это символ тепла и света. Поэтому она держит лампаду, привезённую на Ямал из далёкой Самары. У сына в руках скоро появится кормушка для птиц, и тогда будет завершённой задумка руки дающего, которая никогда не оскудеет.

Екатерина Десятник выразила надежду, что её примеру последуют и другие новоуренгойцы и «в городе появится больше атмосферных мест».

Однако не все жители газовой столицы Ямала поняли глубокий замысел арт-объекта «Мать и дитя». Некоторым данные скульптуры напомнили дементоров из «Гарри Поттера». Кому-то вспомнились привидения. И в большинстве комментариев превалирует кладбищенская тематика.

«На севере и так тепла не хватает, а тут смерти подобная «красота», «Данный образ никак не может нести тепло и свет, если это уже мертво! Только страх, холод и отчаяние», «Ночью увидишь — с ума сойдёшь», — отзываются об арт-объекте жители Нового Уренгоя в комментариях.