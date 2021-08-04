4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили намерение представителей Крыма подать против Украины пять исков.

Тимур Кондратьев, , 11:11 — REGNUM Заявление председателя комитета по законодательству крымского Госсовета, заместителя главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова о том, что Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

"Какие-то фашистские методы применяет Украина, прямо как нацисты в Великую Отечественную войну! Нечеловеческое лицо у нынешней власти в Киеве», — считает Марина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение в руководстве Крыма вынашивалось непозволительно долго.

«Да уж, воистину русский человек долго запрягает! Но зато потом быстро едет! Давно пора было это сделать!» — поделилась своим мнением Светлана У.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевская власть, судя по всему, совершенно потеряла голову, поэтому об этом должен знать весь мир.

Блокада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Безумие властей Украины уже очевидно всем. Перекрыли воду, электричество, причём хотели якобы таким образом вернуть Крым. Да ещё и героизацию нацистов сюда добавьте. Полный безумия винегрет», — указывает Геннадий Г.

Часть людей считает, что жители Крыма сделали правильное решение, отдав свой голос за возвращение в состав России, ведь Украина устроила бы им кровавую бойню.

«Счёт будет предъявлен организаторам блокады, то есть Украине. Украина нарушила многочисленные торговые договоры, пользуясь своей монополией. Водная и энергетическая блокады вообще противоречат резолюциям ООН по правам человека, охране природы. Абсолютное большинство жителей полуострова не захотели с Украиной жить под одной крышей после слов и призывов к смерти и их уничтожению. Ни один человек в здравом уме и памяти не станет жить под одной крышей с агрессором, который угрожает смертью. Вот почему 96% граждан высказались за присоединение к России. Это произошло без насилия и многочисленных смертей, как в Киеве во время Майдана», — отмечает Антон Е.

Кому война, а кому мать родна Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что надеяться на выплаты со стороны Киева не стоит, потому что они попросту банкроты.

«Предъявить-то предъявят, только далеко не факт, что Киев что-то отдаст. Это же нахлебники, они умеют только жить за чужой счёт и прощать другим свои долги», — пишет Анастасия Т.

Отдельные комментаторы отмечают, что такой иск может отрезвить многих, кто до сих пор заблуждается по поводу ситуации в Крыму.

«Выиграть будет тяжело, ещё тяжелее взыскать, но сам факт исков уже может заставить многих одуматься», — написал Андрей В.

Напомним, 3 августа председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил РИА Новости, что Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской.