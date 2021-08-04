4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили выступление председателей комитетов по международным делам парламентов США и некоторых стран Европы против реализации «Северного потока — 2».

Артур Савин, , 11:11 — REGNUM Совместное заявление председателей комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда стран ЕС против достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренности по «Северному потоку — 2» стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

"Неужели «Северный поток — 2» — почти достроенный трубопровод из России так и останется почти достроенным? Да кого вы обманываете? Немцы введут газопровод в действие и будут жизни радоваться», — считает Вячеслав О.

Многие пользователи пришли к выводу, что России нет никакого смысла переживать за судьбу своего газопровода, потому что европейские страны сильно в нём заинтересованы.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Просто акционеры не могут поделить Российскую Федерацию и её ресурсы. Нам рассказывают, что мы — Россия строим газопровод, но на самом деле его строят европейцы для себя», — считает Никита К.

Некоторые комментаторы отмечают, что может сложиться так, что газопровод не принесёт России счастья, ведь в будущем случиться может что угодно.

«В случае если эту отрасль национализируют, то выяснят, что этот контракт был нерентабелен для государства и предназначался для обогащения небольшой группы лиц за счёт распродажи национальных ресурсов за бесценок. Может такое быть», — поделился своим мнением Slava Z.

Часть людей считает, что «Северный поток — 2» не может оказаться невыгодным для России в силу заинтересованности всех участников проекта.

«Труба — будет служить нам столетие. Всех переживёт и раз десять ещё окупится. Власти в России и Европе будут меняться, а труба всё равно будет приносить доход», — отмечает Rodion R.

Ряд пользователей указывает на то, что сборище недовольных газопроводом «Северный поток — 2» выглядит нелепо.

«В принципе, могли бы ещё и поплакаться в сторонке, очень соответствует их чувствам. Одно не понял, Ирландии-то какое дело, или они решили высказаться с бодуна за компанию?» — задаётся вопросом Vladislav K.

Сварка труб для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Thomas Eugster

Нашлись и те, кто напоминает о том, что Россия может использовать свой газ в качестве рычага для давления как на Украину, так и на Европу.

«Пора вводить газовую блокаду в Европе и на Украине. Никакого газа через Украину после 2024 года, если в ЕС умничают — никакого газа им. Пусть им Вашингтон строит газопровод и привозят сланцевый газ до тех пор, пока эти дикари не поумнеют. Когда им сланцевый газ разъест все шланги и трубы, они поумнеют и включат мозги», — пишет Игорь П.

Напомним, 2 августа агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому председатели комитетов по международным делам парламентов США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступили против реализации газопровода «Северный поток — 2».