Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 4 августа, 2021, 00:14 — ИА Регнум. В Боснии и Герцеговине (БиГ) нет верховного представителя, а Кристиан Шмидт — это иностранец, который ложно им представляется. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 3 августа.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Додик добавил, что он не обязан встречаться со Шмидтом.

«Мы хотим, чтобы он публично сказал, кто он. Тогда мы сможем сказать — вот, теперь мы будем или не будем разговаривать с тобой, ты представитель США и Германии, но ты не верховный представитель», — заявил Додик в эфире телеканала РТРС.

По мнению Додика, задача Шмидта — создать такую ситуацию в Боснии и Герцеговине, при которой люди массово будут покидать страну. «Он говорит, что приехал сюда для того, чтобы остановить эмиграцию. Но он назначен как раз для того, чтобы люди уходили. Вам нужны люди, и поэтому вы хотите сделать здесь максимально плохие условия. Тогда люди будут уезжать в Германию, чтобы там быть дешевой рабочей силой», — сказал Додик.

Напомним, что 2 августа вступил в должность новый верховный представитель по Боснии и Герцеговине, немецкий политик Кристиан Шмидт. Он был назначен в обход СБ ООН, и поэтому Республика Сербская не признает его кандидатуру. В своем первом публичном обращении к народам БиГ Шмидт сказал, что его задача — создать лучшие условия для жизни и остановить миграцию молодежи на Запад.