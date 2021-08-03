Нью-Йорк, США, 3 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Продюсер Шон Леви заявил, что вскоре Netflix назовёт дату премьеры четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом 3 августа сообщает портал Comcibook.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала Очень странные дела

Леви сказал, что съёмки продолжения шоу почти завершены и дал понять, что потоковый сервис может выступить с анонсом в ближайшие недели. Он добавил, что ясность в этом вопросе наступит после премьеры фильма «Главный герой (Free Guy)», которая запланирована на 13 августа 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Калеб Маклафлин, исполняющий в сериале Netflix «Очень странные дела» роль Лукаса Синклера, охарактеризовал четвёртый сезон шоу как «безумие». Актёр отметил, что ему будет очень интересно услышать, что люди о нём скажут.