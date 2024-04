Нью-Йорк, США, 3 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Американский эстрадный певец Тони Беннетт, которому сегодня исполнилось 95 лет, и поп-певица Леди Гага раскрыли подробности своего нового коллаборативного альбома «Love for Sale», который выйдет 1 октября на лейблах Columbia и Interscope. Об этом сообщил портал NME. На записи Беннетт и Леди Гага исполнят композиции Коула Портера, в том числе и новый сингл «I Get A Kick Out Of You», который вышел ранее.

Тони Беннетт и Леди Гага записали «Love for Sale» в нью-йоркской студии Electric Lady Studios, созданной Джими Хендриксом в начале 1970-х годов. К моменту записи альбома у Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера.

В сентябре Тони Беннетт и Леди Гага выступят с двумя концертами на площадке Radio City. Они, вероятно, станут последними живыми выступлениями Беннета в его карьере.