Вологда, 3 августа, 2021, 23:43 — ИА Регнум. С 2022 года на Вологодчине будет введен запрет на работу мигрантов в такси и в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель такси

«Установление данного запрета связано с необходимостью защиты регионального рынка труда, обеспечения приоритетного права на трудоустройство российских граждан, повышения уровня безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что в Вологодской области безработными числятся почти 30 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за полгода в России патенты на работу на территории страны получили почти 870 тыс. мигрантов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.