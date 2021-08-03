Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Говорить о том, что вблизи Пентагона сегодня, 3 августа, произошёл теракт, рано, сообщил журналистам глава полиции американского оборонного ведомства Вудро Кюссе.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он пояснил, что мотив устроившего стрельбу не ясен, так что говорить о теракте рано. Представитель силовой структуры на вопрос о том, погиб ли полицейский в ходе стрельбы, утвердительного ответа не дал.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба, в результате которой пострадали люди, произошла ранее рядом со станцией метро неподалёку от здания Пентагона. Стрелка нейтрализовали, также сообщалось о гибели полицейского.

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