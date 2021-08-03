Эйндховен, Нидерланды, 3 августа, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Нидерландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эйндховене и завершилась со счётом 3:0.

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В составе ПСВ голы забили нападающий Чуквунонсо Мадуэке (на 19-й минуте), полузащитник Марио Гётце (на 29-й) и форвард Коди Гакпо (на 32-й).

Ответная встреча состоится 10 августа в Хернинге (Дания).