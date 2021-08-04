Москва, 4 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На московском портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили специальный проект «Социальное предпринимательство: особое внимание города». Об этом 4 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Портал позволяет узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, упрощающих предпринимательскую деятельность. Там же даны подробные инструкции, как получить статус социального предприятия — бизнеса, который направлен на решение социальных задач и поддержку разных групп населения.

«В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия», — сказала Сергунина.