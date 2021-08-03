Генк, Бельгия, 3 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Украинский «Шахтёр» одержал победу над бельгийским «Генком» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Генке и завершилась со счётом 2:1.

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На 37-й минуте матча счёт открыл нападающий «Генка» Пол Онуачу.

«Шахтёр» смог сравнять счёт на 63-й минуте, пенальти реализовал полузащитник Тете. А на 81-й хавбек Алан Патрик забил второй гол «Шахтёра».

Ответная встреча состоится 10 августа в Киеве.