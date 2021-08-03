Вашингтон, 3 августа 2021, 23:20 — REGNUM Авиаудары американских ВВС по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане будут продолжены, сообщил 3 августа журналистам глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби.
Отметив, что обстановка в Афганистане остаётся «тревожной», представитель американского военного ведомства сообщил о полномочиях, которые есть у его руководства.
Он добавил, что ВВС республики также продолжает бомбить позиции боевиков, причём афганских авиаударов больше, чем американских.
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