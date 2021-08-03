Чикаго, США, 3 августа, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Американская рэп-рок-группа Limp Bizkit представила новую композицию под названием «Dad Vibes» в рамках текущего фестиваля Lollapalooza, который ежегодно проходит в Чикаго. Лайв-запись песни доступна для просмотра в ютубе.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

Новая песня была сыграна в заключительной части концертного сет-листа, в котором музыканты исполнили свои главные хиты. «Эта песня прямо здесь, она для вас и только для вас; Это песня «Dad Vibes» из нашего нового альбома. Я хочу видеть, как вы танцуете. Давайте посмотрим, как вы это исполните», — обратился к фанатам вокалист группы Фред Дёрст.