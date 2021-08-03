Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Брендан Фрейзер присоединился к Леонардо Ди Каприо и Роберту Де Ниро в проекте нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом 3 августа сообщает портал Deadline.

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Издание также сообщило, что Фрейзер снимется в комедии «Братья» режиссёра Макса Барбакова («Зависнуть в Палм-Спрингс»). Компанию на съёмочной площадке ему составят Питер Динклэйдж, Джош Бролин и Гленн Клоуз. Сценарий к фильму напишут Итан Коэн («Крепись», «Холмс & Ватсон») и Мэйкон Блэр («Катастрофа»).

Напомним, в основу фильма «Убийцы цветочной луны» ляжет роман писателя Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Последней работой Брендана Фрейзера в кино стала роль в криминальном триллере Стивена Содерберга «Без резких движений», премьеры картины состоялась на потоковом сервисе HBO Max 1 июля 2021 года.