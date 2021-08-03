Анкара, , 23:17 — REGNUM Российские СМИ и Tелеграм-каналы вновь подняли волну опасений по поводу будущего турецкого судоходного канала «Стамбул», который задуман в качестве дублёра пролива Босфор. Как считают авторы множества публикаций, с помощью канала «Стамбул» Турция сможет обойти конвенцию Монтрё и в Чёрное море попадет большое количество военных кораблей непричерноморских государств без каких-либо ограничений, что сильно осложнит ситуацию для России.

Канал. Стамбул

Как отметили в Институте РУССТРАТ, подобные выводы сделаны из интервью, которое дал старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. По словам политика, конвенция Монтрё не будет касаться нового канала «Стамбул», так как он является альтернативой существующим проливам, о которых и договаривались страны в 1936 году.

Между тем, преамбула Конвенции о режиме проливов (г. Монтрё, 1936) включает фразу: «проход и судоходство в проливе Дарданеллы, в Мраморном море и в Босфоре, обнимаемых общим определением «Проливы». Это означает, что любому кораблю, следующему из Средиземного моря в Чёрное ещё до канала «Стамбул» придётся пойти проливом Дарданеллы, а он также попадает под Конвенцию и любой вошедший тогда военный корабль обязан исполнять все положения документа.

В последнее время в Турции резко активизировалось строительство канала, а значит России необходимо довести до Анкары в кратчайшее время свою позицию, основой которой должен стать тщательный юридический анализ Конвенции о режиме проливов (г. Монтрё, 1936). Чем быстрее это будет сделано, чем быстрее турки избавятся от существующих у них юридических иллюзий, уверены в Институте РУССТРАТ. Также Российская позиция должна быть широко обнародована в мире.

Нельзя исключать варианта, считают эксперты, что Эрдоган решится попросту игнорировать положение Конвенции, и принуждать соблюдать интересы России Турцию придётся силой. Не обязательно военной, это может быть политическое или экономическое давление, рычагами для которого нужно запастись заранее.