Скопье, , 02:40 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 3 августа заявил о том, что на территории страны выявлено 13 очагов пожара, причем большинство из них локализованы.

Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, к тушению огня привлечены два вертолета ВВС, еще четыре вертолета должны прибыть из Сербии, при этом продолжаются переговоры о помощи со странами-союзницами Северной Македонии по НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотрудничестве Болгарии и Северной Македонии в борьбе с пожарами в районе Кочана. Пожары в Северной Македонии возникли на фоне аномальной жары.

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