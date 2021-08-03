Белград, 4 августа, 2021, 02:26 — ИА Регнум. Лидер самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Християн Мицкоски 3 августа побеседовал с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

European People's Party Християн Мицкоски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политики обсудили сотрудничество своих партий (Вучич возглавляет Сербскую прогрессивную партию) в рамках Европейской народной партии, а также инициативу по созданию Балканского мини-Шенгена, теперь переименованную в Open Balkan.

В ходе встречи Мицкоски подчеркнул, что инициатива Open Balkan не должна быть альтернативой ЕС, она может быть лишь способом преодолеть барьеры на пути к развитию.