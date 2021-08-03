Прага, 3 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» одержал победу над пражской «Спартой» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге и завершилась со счётом 2:0.

Soccer0010.com Александр Головин

На 37-й минуте матча счёт открыл хавбек «Монако» Орельен Чуаэми, голевую передачу которому отдал российский полузащитник Александр Головин.

На 59-й минуте нападающий «Монако» Кевин Фолланд забил второй мяч и установил окончательный счёт в матче.

Ответная встреча состоится 10 августа в Монако.