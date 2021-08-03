Тирана, 3 августа, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Албания и Черногория 3 августа открыли новый совместный КПП в местечке Грабом.

Граница

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Албании Эди Рама в ходе церемонии открытия заявил, что целью нового КПП будет облегчение передвижения между странами по образцу ЕС.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что открытие КПП подтверждает наличие связей между Албанией и Черногорией. Действительно, КПП соединяет Албанию и жителей Малесии — черногорского района, где присутствует албанское население. В открытии КПП принял участие албанец-заместитель Кривокапича Дритан Абазович.