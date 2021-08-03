Тирана, 3 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Полиция албанского города Влёра 3 августа арестовала трех человек, подозреваемых в разведении огня в прибрежной зоне, где сейчас бушуют пожары.

Gtrk-kaluga.ru Пал сухой травы

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, один из мужчин жег сухую траву и сушняк, чтобы очистить территорию 27 июля.

В настоящее время в Албании насчитывается около 70 очагов пожара. От огня уже погиб один человек, двое находятся в больнице.

Пожары полыхают также в Косово, Северной Македонии, Болгарии. Но несмотря на то, что пожары бушуют уже неделю, местные продолжают беспечно разводить огонь в лесу.