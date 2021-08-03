Скопье, 4 августа, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев 3 августа провел телефонный разговор со своим македонским коллегой Стево Пендаровски.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой разговора стало распространение огня в районе Кочана.

Стороны договорились об участии болгарских спасателей и армии в тушении пожаров в регионе, однако для этого необходимо уточнить, какое оборудование будут использовать болгары. Болгарский президент подчеркнул, что ситуация в стране остается непростой, однако выразил готовность помочь соседней стране.

Ранее временный премьер-министр Болгарии Стефан Янев провел беседу с главой правительства Северной Македонии Зораном Заевым.