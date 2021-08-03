Лондон, 3 августа, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Zombie Army 4: Dead War получит бесплатное загружаемое дополнение, которое добавит в игру персонажей Left 4 Dead 2. Об этом 3 августа сообщает журнал Game Informer.

Dying Light и Left 4 Dead

Студия Rebellion выложила в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса будущего DLC, в котором поклонники Left 4 Dead 2 могут видеть Тренера, Ника, Рошель и Эллиса. Отметим, что в отличие от Left 4 Dead 2, в которой игрокам предлагался вид от первого лица, в Zombie Army 4 представляет собой шутер от третьего лица.

Напомним, компания Valve выпустила Left 4 Dead 2 более 11 лет назад, релиз игры состоялся 17 ноября 2009 года. В этой кооперативной игре геймерам предлагается выступить в роли членов отряда из четырёх человек, который сражается с ордами зомби.