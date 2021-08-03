Приштина, Сербия, 4 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 3 августа заявил, что для тушения пожаров правительство максимально задействовало Силы безопасности Косово и МВД и попросило помощь у КФОР — миссии Евросоюза в Косово.

Лесной пожар

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик рассказал журналистам, что в ходе борьбы с огнем обнаружилась нехватка пожарных в деревнях, но подчеркнул, что пострадавшим муниципалитетам помогут соседи.

Причиной пожаров в Косово стала аномальная жара, однако ситуацию усугубила беспечность жителей, занимающихся выжиганием травы и сушняка в горах. От пожаров также страдают Албания, Турция, Греция, Северная Македония и Болгария. В Косово выжжено уже свыше 200 га территории.