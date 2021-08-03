Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin будет поставлена в Грузию, сообщили 3 августа в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

ПТРК Javelin

Такое решение приняла администрация США. ПТРК будет поставлено в республику на сумму $30 млн. Отмечается, что Тбилиси запрашивал у Вашингтона 82 ракеты для Javelin и 46 командно-пусковых установок.

Следующей инстанцией, которая будет решать вопрос поставки Javelin в Грузию, является Конгресс.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Грузии: США не откажутся от своих союзников