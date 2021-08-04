* ИГ — запрещённая в России организация

Тирана, , 03:15 — REGNUM Албанские СМИ 3 августа сообщили о том, что некая Эмануэля Даци препятствует возвращению своих соотечественниц из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на родину, в Албанию и Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, женщина действует от лица ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и угрожает албанкам, которые хотят вернуться домой, запретом на совершение намаза.

Согласно полученным курдской разведкой сведениям, муж Эмануэли Альмир Даци умер, сражаясь за ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Женщина же занимается пропагандой экстремизма в лагере, где проживают жены и дочери боевиков. Сообщается, что некоторых женщин держат в заложниках, есть такие, которые не могут покинуть лагерь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за страха за свою жизнь.

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