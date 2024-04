Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator объявил о турне по Северной Америке в поддержку своего нового альбома «Call Me If You Get Lost», сообщает портал Pitchfork. Тур запланирован на период с февраля по апрель 2022 года и будет сопровождаться выступлениями певицы Kali Uchis, рэпера Винса Стейплза и техасского рэпера Teezo Touchdown. Tyler, Creator выпустил «Call Me If You Get Lost» — логическое продолжение пластинки «IGOR» 2019-го года — в июне. Teezo Touchdown принял участие в записи песни «RunItUp».Kali Uchis выпустила свой последний студийный альбом «Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞» осенью 2020 года, а Винс Стейплс недавно выпустил свой одноименный альбом и в данный момент готовит совместный релиз с репером Earl Sweatshirt, другом Тайлера, и битмейкером The Alchemist.