Вашингтон, 3 августа, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Сервис проката видеоигр GameFly допустил утечку информации о новой игре для консолей PS5 и Xbox Series X. Об этом 3 августа сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

На сайте компании была опубликована информация о том, что на обеих консолях состоится релиз экономической стратегии с элементами политического симулятора Tropico 6. В соответствующей строке указана дата релиза 31 декабря 2021 года, что в действительности означает, что версия игры для PS5 и Xbox Series X может выйти до конца 2021 года.

Напомним, релиз Tropico 6 на ПК состоялся 12 июня 2017 года, на PlayStation 4 и Xbox One — 27 сентября 2019-го. На портативной консоли Nintendo Switch игра вышла 6 ноября 2020-го.