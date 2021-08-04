Вашингтон, 4 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Компания Boeing перенесла второй тестовый запуск космического корабля CST-100 Starliner, который должен был отправиться на МКС 3 августа. Об этом сообщает Space.

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Отмена запуска произошла из-за проблем с клапанами в двигательной установке. Все оборудование решили проверить, а новый запуск назначили на 4 августа.

Напомним, что CST-100 Starliner разработан для доставки американских астронавтов на орбиту. На проект было выделено более $5 млрд.

Ранее, во время первого пробного пуска, у корабля возникли проблемы в системе расчета времени работы двигателей, в результате чего он не смог состыковаться с МКС.