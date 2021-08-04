Вашингтон, , 07:39 — REGNUM США готовы возобновить переговоры относительно ядерной программы при условии, что Иран также примет соответствующее решение, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс Ru.usembassy.gov

«Мы готовы вернуться в Вену и продолжить непрямые переговоры о взаимном возврате в Совместный всеобъемлющий план действий. Очевидно, что представители Ирана в рамках собственной системы должны решить, какие действия предпринимать», — сказал Прайс и добавил, что «мяч на иранской стороне», а США готовы на дипломатические переговоры, так как это в их интересах.

Представитель госдепартамента уточнил, что Штаты обсуждают ситуацию с другими международными посредниками, в том числе с Россией и Китаем.

Напомним, в Вене по ядерной сделке с Ираном прошло шесть раундов переговоров. В них, помимо США и Ирана, принимают участие делегации стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка), в том числе и российская.