Вашингтон, 4 августа 2021, 07:39 — REGNUM США готовы возобновить переговоры относительно ядерной программы при условии, что Иран также примет соответствующее решение, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы готовы вернуться в Вену и продолжить непрямые переговоры о взаимном возврате в Совместный всеобъемлющий план действий. Очевидно, что представители Ирана в рамках собственной системы должны решить, какие действия предпринимать», — сказал Прайс и добавил, что «мяч на иранской стороне», а США готовы на дипломатические переговоры, так как это в их интересах.
Представитель госдепартамента уточнил, что Штаты обсуждают ситуацию с другими международными посредниками, в том числе с Россией и Китаем.
Напомним, в Вене по ядерной сделке с Ираном прошло шесть раундов переговоров. В них, помимо США и Ирана, принимают участие делегации стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка), в том числе и российская.