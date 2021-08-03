Рим, 3 августа, 2021, 22:25 — ИА Регнум. На сайт, где осуществляется запись на вакцинацию от коронавируса в итальянском регионе Лацио (Рим), в ночь на 3 августа была вновь совершена хакерская атака, сообщили местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

На этот раз хакерам не удалось прервать работу портала. Во время предыдущей атаки в конце июля 2021 года сайт не работал в течение нескольких часов.

Прокуратура Италии уже возбудила уголовное дело. Злоумышленников, которые предположительно находятся за границей, обвиняют в терроризме.