Вашингтон, 4 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Пятимесячное расследование выявило, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо домогался нескольких женщин, нарушая законы США и штата. Однако политик быстро отверг обвинения и дал понять, что он не намерен уходить в отставку, сообщает 3 августа Reuters.

(сс) Pat_Arnow Эндрю Куомо

«Я хочу, чтобы вы узнали от меня, что я никогда не прикасался к кому-либо неподобающим образом и не делал неуместных сексуальных предложений. Мне 63 года. Я прожил всю свою взрослую жизнь на виду у всех. Я просто не такой. И я никогда не был таким», — сказал Куомо, демократ, занимающий пост губернатора с 2011 года, в заранее записанном выступлении.

В докладе прокуратуры утверждается, что Куомо трогал, целовал и обнимал, а также делал неуместные замечания в адрес 11 женщин. Однако так как данное расследование было гражданским, оно не приведет к уголовным обвинениям против губернатора.