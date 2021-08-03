Вильнюс, 3 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Доказательства того, что власти Белоруссии причастны к движению мигрантов к границам Литвы, есть у Вильнюса, заявил 3 августа заместитель латвийского министра иностранных дел Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы».

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Литвы

Отметив, что подобных доказательств у Литвы «много», дипломат указал на снятое представителями агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) видео, «где мы видим, как машина белорусских пограничников сопровождает группу мигрантов вплоть до границы».