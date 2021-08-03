МИД Литвы заявил, что Белоруссию уличили в организации трафика мигрантов
Вильнюс, 3 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Доказательства того, что власти Белоруссии причастны к движению мигрантов к границам Литвы, есть у Вильнюса, заявил 3 августа заместитель латвийского министра иностранных дел Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы».
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Граница Белоруссии и Литвы
Отметив, что подобных доказательств у Литвы «много», дипломат указал на снятое представителями агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) видео, «где мы видим, как машина белорусских пограничников сопровождает группу мигрантов вплоть до границы».
«Обратный ход они дали, когда поняли, что их снимают».