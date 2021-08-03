Монтрёй, Франция, 3 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Ubisoft объявила, что в Far Cry 5 пройдут «бесплатные выходные». Об этом 3 августа сообщил портал GamesRadar.

Sergey Galyonkin Стенд Ubisoft на E3 2018

Все желающие познакомиться с игрой получат возможность скачать её бесплатно с 5 августа 2021 года Акция распространяется на платформы PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК и Google Stadia, завершится она 9 августа 2021-го.

Напомним, релиз Far Cry 5 состоялся 5 мая 2017 года. Игра представляет собой шутер (упор сделан на огнестрельное оружие) от первого лица с открытым миром. Действие игры разворачивается в вымышленном населённом пункте Хоуп штата США Монтана.