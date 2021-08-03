Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 22:07 — ИА Регнум. В Ростовской области завершается уборка ранних зерновых культур. Обработано 90% посевных площадей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 августа.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

В пяти районах Ростовской области селяне завершили жатву хлебов. В ближайшие дни уборка завершится в южных и восточных районах Дона. Валовой сбор превышает 11 млн тонн — более 9,9 млн тонн озимой пшеницы, 180 тысяч тонн озимого и 645 тысяч тонн ярового ячменя, а также 266 тысяч тонн зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 37 центнера с гектара.

Наряду с работами по уборке хлебов донские аграрии собирают урожай овощей, картофеля, плодово-ягодных культур.