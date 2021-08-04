Вашингтон, 4 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Более 100 сотрудников Amazon Prime Air, занимающиеся разработкой дронов для доставки, потеряли работу после того, как компания решила сократить отдел в Великобритании, сообщает 3 августа Wired.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

Инсайдеры рассказали о неопределенном будущем британского подразделения, которое было запущено в 2016 году, чтобы помочь Amazon стать первопроходцем в области доставки грузов дронами по всему миру.

По словам бывших сотрудников, проект с дронами «разрушается изнутри».

«Это (происходит) из-за того, что Amazon слишком много требует от британского офиса и при этом поставила руководить тех, кото не разбирается в проекте. Это сплошная пустышка», — рассказал бывший сотрудник и добавил, что в работа отдела страдает от дисфункции и переработок.

В свою очередь представитель Amazon не подтвердил заявления о потере работников и отметил, что офис Prime Air в Великобритании продолжает работать.

Напомним, что хотя компания обещала запустить программу ещё в 2019 году, на данным момент остается неизвестным, когда состоится полноценный запуск массовой доставки дронами.