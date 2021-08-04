Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Джейсон Момоа заявил, что продюсерам фильма «Дюна» стоит превратить его в мини-сериал. Об этом 3 августа сообщил портал Screen Rant.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

В очередном интервью актёр сказал, что он не хотел, чтобы картину вообще «резали» в монтажной комнате.

«Это был классный фильм. Вы знаете, что им нужно делать? Им нужно сделать четырех-шестичасовую версию первой половины, — заявил Момоа, добавив, что в этом случае зрители могли бы посмотреть «Дюну» как сериал, — я хочу увидеть всё видение Дени. Я не хочу, чтобы его резали».

Напомним, в российских кинотеатрах «Дюну» начнут показывать 14 октября 2021 года. Снимает картину режиссёр Дени Вильнёв, Джейсон Момоа исполнит в ней роль Дункана Айдахо.