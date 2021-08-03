Рим, 3 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Изменение климата и неблагоприятные погодные явления нанесли сельскому хозяйству Италии в 2021 году ущерб на сумму около миллиарда евро, сообщили в национальной профильной бизнес-ассоциации Coldiretti во вторник, 3 августа.

Вишня

Количество неблагоприятных явлений в сравнении с 2020 годом выросло более чем вдвое, а объем урожая сократится на 5−10%, полагают эксперты. При этом урожай вишни может оказаться на 30% меньше, чем предполагалось, персиков — на 40%.

В Италии давно пора принять законы о защите отрасли сельского хозяйства, предусмотреть дополнительные инвестиции в эту сферу, убеждены руководители Coldiretti.