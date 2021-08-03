Москва, 3 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Блогер Дина Саева обратилась к людям, критикующим её в социальных сетях. Она опубликовала для них серию постов в историях своего Instagram-аккаунта 3 августа.

Депрессия

«Оставьте меня в покое… Я не хочу видеть ваши физиономии даже в запросах», — написала блогер. Саева также отметила, что в течение трёх лет «старалась подбирать слова», чтобы не обидеть подписчиков, однако теперь ей безразлично мнение критиков. Блогер планирует «топить против всех, кто пытается ущемить человека за внешний вид, ориентацию, вероисповедание».

Ранее Дина Саева жаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. Блогер признавалась, что из-за огромного количества критики и негатива в её адрес, она страдает от депрессии.