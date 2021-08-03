Вашингтон, 3 августа, 2021, 21:35 — ИА Регнум. В каталоге сервиса Xbox Game Pass появится игровой набор Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition. Об этом 3 августа сообщает портал PC GamesN.

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Последняя версия коллекции включает в себя варианты пасьянса Klondike, Spider, FreeCell, TriPeaks и Pyramid. Администрация сервиса сообщила, что подписчики Game Pass получат доступ к играм 17 августа 2021 года.

Отметим, что пасьянс впервые появился в качестве встроенной игры ещё в операционной системе Windows 3.1. Microsoft предлагает пользователям получить Microsoft Solitaire Collection бесплатно в своём магазине MS Store. Ранее Xbox сообщила, что в августе 2021 в каталоге Game Pass также появятся игры Curse of the Dead Gods, Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll и Lumines Remastered.