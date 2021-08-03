Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Композиция «Bodak Yellow» американской рэп-исполнительницы Cardi B, выпущенная в 2017 году, собрала более миллиарда просмотров на своем официальном клипе в ютубе.

Broadmoor Реперша Карди Би

Этот клип стал третьим в карьере артистки, добившийся цифры в миллиард просмотров. Ранее этот порог пересекли песни «Girls Like You» и «I Like It». Отметим, что создание клипа обошлось Cardi B только в 15 тысяч долларов. «Всего 15 тысяч долларов и 1 миллиард просмотров !!! Это просто безумие. Спасибо всем за поддержку в эти годы… А теперь на студию! Всех люблю и ценю», — написала исполнительница в своем твиттере.

Ранее Cardi B рассказала о своем желании закончить свой новый альбом, заявив, что она планирует «уехать на очень долгое время», чтобы завершить запись. Ее дебютный и единственный студийный альбом вышел в 2018 году и завоевал «Грэмми» в номинации лучший хип-хоп альбом.