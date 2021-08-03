Рим, 3 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. По данным на 2019 год, 50% граждан Италии в возрасте от 15 до 34 лет не работают и не ищут работу, сообщили в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio во вторник, 3 августа.

Ed Yourdon Молодежь в Италии

В сравнении с 2000 годом этот показатель вырос на 10%.

22% граждан этого возраста не работают, не учатся и не ищут работу. Это значительно больше, чем в любой другой стране ЕС.

В 2019 году работающих молодых людей указанного возраста было на 2,5 миллиона человек меньше, чем в 2000 году. Количество наемных сотрудников того возраста снизилось на 26,6%, самозанятых — на 51,4%.