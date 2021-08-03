Рязань, 3 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Скандально известный гражданин РФ Виктор Мохов, или «скопинский маньяк», отправлен под арест, сообщили 3 августа в Скопинском районном суде (Рязанская область).

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд судебного участка №31 назначил Мохову административный арест сроком на десять суток за съёмку в агитационном ролике в поддержку КПРФ.

Снявшись в ролике, Мохов нарушил правила, назначенные при административном надзоре, поскольку ему запрещён ряд действий, таких как общение с прессой, посещение точек общественного питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ролик в поддержку КПРФ при участии Мохова появился в интернете в конце прошлого месяца. Партия отвергает какую-либо причастность к этому и квалифицирует участие «скопинского маньяка» в агитации как умышленную провокацию.