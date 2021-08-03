Вашингтон, 3 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Американская певица Рита Ора и режиссёр Тайка Вайтити публично подтвердили свои отношения. Об этом 3 августа сообщает издание Page Six.

Цитата из к/ф «Кролик Джоджо». реж Тайка Вайтити. 2019. Новая Зеландия, Чехия, США Тайка Вайтити в сатире «Кролик Джоджо», который победил в номинации Лучший адаптированный сценарий

Как отмечает издание, певица и режиссёр появилась на красной дорожке премьеры фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Это первый совместный выход Оры и Вайтити в качестве пары.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о романе Риты Оры и Тайки Вайтити появились ещё в апреле 2021 года. Однако пара отрицала свои отношения.