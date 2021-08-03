Ирвайн, США, 3 августа, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Президент Blizzard Джей Аллен Брак покидает свой пост, впервые в истории компании должность её руководителя займёт женщина. Об этом 3 августа на своей twitter-странице сообщил журналист Джейсон Шрайер.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Blizzard объявила, что на смену Браку придут Джен Онил и Майк Ибарра, они будут руководить компанией совместно. Таким образом, три тысячи бастующих сотрудников Activision Blizzard получили ответ на своё открытое письмо, который им пообещал дать глава компании Роберт Котик.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1422531662995464192

Для справки: Джен Онил пришла в Blizzard в январе 2021 года, до этого она возглавляла студию Vicarious Visions, которая разрабатывает Diablo II: Resurrected. Майк Ибарра много лет работал в Xbox на различных должностях, в Blizzard он пришёл в 2019 году. Отметим, что оба новых руководителя компании работают в индустрии видеоигр более 30 лет.