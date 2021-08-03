Москва, 3 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Сербский актёр Милош Бикович прокомментировал новость о расставании со своей девушкой, российской спортсменкой Ариной Волошиной. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 3 августа.

Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия Под сапогом

https://www.instagram.com/p/CSG3656j4EL/

«Я всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду», — написал артист, имея в виду заявление Волошиной. Также, по мнению Биковича, личная жизнь должна оставаться личной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арина Волошина публично объявила о расставании с Милошем Биковичем в своём Instagram-аккаунте. Она обвинила артиста в эгоизме: «Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых кричит, он о них не знает… Человек повёл себя очень грубо», — написала она.