Милан, Италия, , 21:07 — REGNUM Лидеры правы партий «Вперед, Италия» и «Братья Италии» Сильвио Берлускони и Джорджа Мелони провели рабочую встречу и обсудили вопросы взаимодействия правых сил страны, передает Mediaset во вторник, 3 августа, со ссылкой на источники в руководстве обеих партий.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

Подтверждено намерение в 2023 году, когда должны состояться парламентские выборы, выступить в составе единой коалиции против леволибералов, отметили собеседники издания.

В настоящее время часть правых партий страны (в том числе партия Берлускони, а также «Лига» Маттео Сальвини) входят в состав «широкой коалиции» Марио Драги, «Братья Италии» остаются единственной крупной оппозиционной фракцией.

По данным социологов, совокупный рейтинг правых партий Италии составляет около 50%, при этом у экспертов нет уверенности в том, что в случае объединения этих сил в единую коалицию или партию удастся конвертировать потенциальный совокупный рейтинг в реальный.