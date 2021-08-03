Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake сообщил в эфире радиошоу «Fri Yiy Friday», что работа над его грядущим альбомом «Certified Lover Boy» полностью завершена.

Рэп звезда

Ожидается, что пластинка будет выпущена в эту пятницу, 6 августа. Артист готов поспорить по количеству продаж с Канье Уэстом, который ранее отложил выпуск своего альбома «Donda» с конца июля на первую пятницу августа, посвятив это время шлифованию материала в студии. «Альбом готов. С нетерпением жду возможности показать его вам. «Certified Lover Boy» на подходе, и это для всех, кто встанет на пути», — рассказал Drake в эфире шоу.

«Certified Lover Boy» станет первым альбомом канадского исполнителя с момента выпуска «Scorpion» в 2018-м, и его шестым студийником. В прошлом году Drake также успел засветить свое имя в списке лучших релизов 2020-го, выложив весной микстейп «Dark Lane Demo Tapes».