Курган, 3 августа, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В Курганской области уволен государственный лесной инспектор Алексей Саночкин, который предал широкой огласке незаконную и крайне жестокую охоту на волков депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова («Единая Россия») и его знакомых. Об этом сообщает RT.

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Напомним, весной 2021 года в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены охотники, которые веселятся, издеваясь над раненым волком. Среди участников истязания был и депутат Хахалов.

Разразился скандал. В итоге которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Дениса Хахалова исключили из «Единой России», затем он попросил коллег по думе о снятии с него депутатского статуса.

Обличитель зверских забав VIP-охотников — лесной инспектор Алексей Саночкин — был уволен 12 июля 2021 года якобы за дисциплинарные нарушения.

«В Курганской области большой коррупционный фактор, касающийся расследования уголовных дел, связанных с незаконными охотами в правоохранительных органах. Эта информация неоднократно доводилась мной до департамента природных ресурсов, однако руководство не было заинтересовано разобраться в ситуации, и они решили меня просто уволить», — считает Алексей Саночкин.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил курганским коллегам представить ему доклад по обращению в СМИ государственного инспектора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Алексея Саночкина о незаконном, по его мнению, увольнении.