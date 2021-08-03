Северная Македония, 3 августа, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Один из пограничных пунктов на границе с Грецией закрыла Северная Македония из-за лесных пожаров, пишет 3 августа «Свободная печать».

Пожар

Закрыт пограничный переход «Богородица» в районе города Гевгелия. Тех, кто намеревается пересечь границу на автотранспорте, направляют на КПП в городе Дойран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные вертолёты задействовали власти Северной Македонии для борьбы с природными пожарами. Сильный пожар затронул город Кочани.