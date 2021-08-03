Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, в акватории Невы, прошёл фестиваль сапсёрферов (сапсёрфинг — сёрфинг стоя с веслом на доске). Об этом 3 августа ИА REGNUM сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

пресс-служба телеканала ТНТ Фестиваль сапсёрферов в Санкт-Петербурге

Участники фестиваля нарядились в яркие костюмы: русалки, пчелки, тюбика зубной пасты, розового кролика, Белоснежки, клоуна Пеннивайза и другие. О том, как проходило мероприятие рассказала Виктория Першина.

«Мы долго готовились, собирались. И несмотря на погоду нам все безумно понравилось. Мы в совершеннейшем восторге. Возможность пройти по каналам любимого обожаемого города бывает только раз в году и мы очень рады, что поучаствовали в этом мероприятии. Это невероятное ощущение. Очень добрый город», — сказала Першина.

Во флешмобе приняла участие команда телеканала ТНТ, её члены организовывали «активности» на суше и воде. В качестве ведущих выступили члены дуэта «Чехов и Кукота».

Игорь Чехов комментировал происходящее из машины, движущейся по маршруту заплыва, а Михаил Кукота провёл игру «Поймай круг» на Горсткином мосту: сапсёрферам предлагали ловить различные предметы, которые спускали на удочках: летние панамы, козырьки, водонепроницаемые чехлы для телефонов и т.п.

Ведущие также оценивали костюмы участников фестиваля, перед ними стояла задача выбрать самый необычный. Главные призы достались Дарье Семеновой с доской в виде избы и Ольге Пановой, которая предстала в образе мексиканского скелета.

В фестивале также приняли участие известные петербургские TikTok блогеры Пулька и Пиранька. Маршрут пролегал по историческим местам Санкт-Петербурга, сапсёрферы проводили командные заплывы, устраивали флешмобы и челленджи.